SOS LICATA: SESTO INCONTRO SABATO 18 FEBBRAIO

Sarà l’occasione per discutere di Traffico e Mobilità Urbana, tema non certo secondario fra le emergenze della nostra città. Un problema diventato per Licata talmente serio che non può non essere consideralo fra le priorità da affrontare per chi sarà chiamato, a breve, a gestire la cosa pubblica. Ospite d’eccezione della serata, a cui è stato affidato il compito di introdurre l’argomento, sarà un altro nostro eminente concittadino, il dottor Diego PERUGA, dirigente della pubblica amministrazione e attuale Comandante della Polizia Municipale nel comune di Caltanissetta. Si parlerà di Piano Urbano del Traffico, di Mobilità Sostenibile e di Sistema di Sicurezza nella Città. L’invito alla partecipazione, come sempre, è rivolto a tutti.