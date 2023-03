Pubblicità

S.O.S. LICATA: CONTINUA IL DIBATTITO SULLA CITTA’ CHE VORREMMO

L’agorà di “Idee a Confronto”, promossa dal Centro Studi Gaetano De Pasquali, torna a riunirsi per affrontare un tema dal titolo più che suggestivo: “Licata, Florida d’Europa – Progetto di Albergo Diffuso”. Sarà l’occasione per discutere su un’ambiziosa idea progettuale in grado di dare valida risposta al alcuni grossi problemi di cui, oggi, soffre Licata: abbandono del centro storico, crisi occupazionale ed economica, calo demografico e ripresa dell’emigrazione.

Licata, potrebbe diventare una sorta di Florida d’Europa? È pensabile che un considerevole numero di cittadini europei possano scegliere la nostra città come luogo di residenza o per soggiorni di lungo periodo? Ci sono, nel nostro centro urbano, le condizioni per realizzare dei modelli di Albergo Diffuso? Sono questi i quesiti sui quali ci confronteremo con l’obiettivo di contribuire ad indicare, agli amministratori che verranno, soluzioni solide e fattibili.