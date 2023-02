Pubblicità

Tutto pronto per un nuovo appuntamento di “SOS Licata – Idee a Confronto”. “Quest’oggi, la serata sarà dedicata ad un tema di enorme rilevanza per la vita di una comunità: Il Bilancio Comunale – si legge in una nota degli organizzatori – Ad introdurci nel delicato e complesso argomento sarà il dottor Andrea OCCHIPINTI, funzionario e dirigente in vari enti in materia di finanza pubblica. L’incontro è aperto a tutti”.