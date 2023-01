Pubblicità

Riprende il ciclo di incontri promossi dal Centro Studi Gaetano De Pasquali. Domani, Sabato 14 gennaio, ore 17,00, presso l’Aula Magna del Liceo Linares, si terrà il secondo appuntamento per discutere sulla “città che vorremmo”. Si parlerà di TRANSIZIONE ENERGETICA su scala urbana, in relazione con le grandi opportunità per i comuni derivanti dal PNRR. Relatore d’eccezione sarà il nostro illustre concittadino prof. Maurizio Cellura, direttore del centro di sostenibilità e transizione ecologica dell’Università di Palermo e fra i massimi esperti nazionali della materia. Un’ottima occasione per approfondire e discutere su un tema di importanza strategica per lo sviluppo e il futuro di ogni singola comunità. Naturalmente, l’invito alla partecipazione è rivolto a tutti, sia ai comuni cittadini che non si rassegnano ad accettare inoperosi il declino della nostra città, in particolar modo ai più giovani; sia a tutti gli operatori della politica locale che si prefiggono di proporsi come prossimi amministratori della nostra comunità.