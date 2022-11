S.O.S. LICATA: SI APRE IL 17 DICEMBRE LO SPAZIO PUBBLICO SULLA CITTA’ CHE VORREMMO

Sono stati già definiti i primi quattro appuntamenti pubblici che consentiranno alla città di tornare a discutere e dibattere sul proprio futuro. L’iniziativa promossa in collaborazione con il Centro Studi “Gaetano De Pasquali” prenderà il via sabato 17 dicembre 2022. Particolarmente significativo il tema dell’incontro d’apertura: “Dal Sindaco Politico al Sindaco Manager: evoluzione del ruolo di Primo Cittadino”. La relazione introduttiva sarà a cura del prof. Avv. Gioacchino AMATO, nostro stimato concittadino da tempo residente a Roma, ma sempre vicino alla sua città d’origine, nella quale ritorna almeno due volte l’anno. Di uguale prestigio e stesso affetto per Licata, saranno i relatori che animeranno gli appuntamenti a seguire. Sabato 14 gennaio 2023, sarà la volta del prof. Maurizio Cellura, (Direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica dell’UniPa), grazie al quale si potrà affrontare l’attualissimo tema: “Transizione Energetica e Sostenibilità a scala Urbana – Il PNRR: una grande opportunità per i Comuni”. Mentre di quanto sia importante una puntuale e precisa comunicazione politica, per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, si discuterà sabato 21 gennaio. A relazionare sul tema: “Comunicare la politica – Diritto/dovere d’informare il cittadino”, sarà, infatti, il prof. Francesco Pira (Sociologo e Direttore del Master in Esperto della Comunicazione digitale dell’UniMe). Sabato 28 gennaio, invece, verrà affrontato il tema: “Il rapporto tra momento politico/amministrativo e partecipazione/decisione del cittadino”. Ad introdurre il dibattito sarà l’ing. Roberto DI CARA, già amministratore comunale, nonché, da sempre, attivo animatore della vita politico-culturale della nostra città.

Il resto del ricco calendario con gli altri appuntamenti di: “S.O.S. Licata – Pubblico spazio di discussione sulla città che vorremmo: Idee a confronto”, è già in fase di definizione e sarà pubblicato quanto prima. Gli incontri si terranno presso l’Auditorium della scuola “Marconi”, dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Nel sottolineare il mero spirito di servizio dell’iniziativa, si ribadisce l’invito alla fattiva partecipazione di quanti, comuni cittadini e/o operatori politici, hanno a cuore le future sorti della città.