Sopralluogo incendio Omnia, intervento del coordinamento del circolo PD di Licata.

Il Circolo “Raimondo Saverino” del Partito Democratico di Licata, in merito al sopralluogo effettuato il 5 maggio 2026 presso il sito OMNIA dai funzionari di ARPA, ASL, Nucleo tutela del territorio dei Carabinieri, Comune di Licata e Regione Siciliana, intende ribadire con fermezza la propria posizione.

La nostra priorità resta assoluta: la salute dei cittadini e la salvaguardia del nostro territorio.

È doveroso ricordare che sono trascorsi ben 27 mesi dall’incendio del 24 gennaio 2024. Auspichiamo oggi interventi celeri e risolutivi, ma non possiamo esimerci dal definirli profondamente tardivi. Come Partito Democratico, ci siamo mossi con solerzia e senza alcun ritardo, richiedendo interventi immediati alla nostra deputazione nazionale e regionale sin dai primi momenti.

Già nel luglio 2024, e successivamente nel dicembre 2025, abbiamo manifestato con dei sit-in davanti allo stabilimento Omnia, chiedendo a gran voce l’attivazione immediata delle operazioni di bonifica. Eppure, le nostre lecite istanze sono rimaste a lungo inascoltate.

Per queste ragioni, riteniamo i toni trionfalistici e rassicuranti che ci vengono propinati oggi del tutto inopportuni. Sebbene sia inaccettabile celebrare un intervento dopo un’attesa di 27 mesi, riteniamo, in ogni caso, di primaria importanza la bonifica immediata del territorio.

Sarà, senz’altro, necessario accertare le responsabilità delle diverse istituzioni coinvolte, a partire dall’Amministrazione Comunale, rea di non essere intervenuta in via sostitutiva (come previsto dalla legge) per colmare le inadempienze e proteggere la salute pubblica.

Il Circolo “Raimondo Saverino” resta vigile. Chiamiamo l’intera popolazione alla mobilitazione affinché la bonifica del sito OMNIA venga completata senza perdere un solo ulteriore minuto. Agiremo sempre e soltanto nell’interesse esclusivo della collettività.

Il coordinamento del circolo PD di Licata