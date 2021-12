Pubblicità

E’ una bellissima iniziativa quella messa in atto questa mattina da Giuseppe e Francesco Cannizzaro, titolari della PanDolce Noemi srl che hanno dimostrato grande solidarietà donando panettoni natalizi a tutti i reparti dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e augurando buone feste al personale medico e paramedico operante nelle unità operative della struttura sanitaria di contrada Cannavecchia che ai pazienti costretti a passare il Natale ricoverati. Un gesto di grande sensibilità in un periodo dell’anno sempre particolare come quello natalizio.