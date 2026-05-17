Un piccolo gesto che si trasforma in un grande segno di speranza.
La Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Licata si conferma in prima linea nel supporto a chi soffre, offrendo il proprio fattivo contributo alla campagna primaverile della Fondazione Telethon.
L’iniziativa solidale, volta a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, ha visto la sezione licatese impegnata in una intensa giornata di raccolta fondi. L’attività è stata guidata con dedizione dal Presidente, il Cavaliere Paolo La Quatra, che ha coordinato con il consueto spirito di servizio.
Grazie alla straordinaria generosità della cittadinanza e al costante impegno delle benemerite dell’associazione, sono stati raccolti 300 euro. Questa somma sarà interamente devoluta alla Fondazione Telethon per finanziare i progetti di ricerca e donare un futuro e una speranza di cura a tante famiglie che combattono quotidianamente contro patologie rare.
Il direttivo della Sezione ci tiene a rivolgere un ringraziamento particolare e pubblico alle “benemerite” Antonella Trotta, Tiziana Giurlando e Maria Iantorno, nonché al brigadiere Lorenzo Frazzetta, per l’esemplare dedizione e la costante presenza dimostrate durante l’evento.
L’ANC di Licata ribadisce così la propria vocazione al servizio del prossimo, dimostrando come la solidarietà concreta possa fare la differenza nella vita di chi affronta i momenti più difficili.
Solidarietà, Associazione Nazionale Carabinieri a fianco di Telethon
Un piccolo gesto che si trasforma in un grande segno di speranza.