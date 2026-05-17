Un piccolo gesto che si trasforma in un grande segno di speranza.

La Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Licata si conferma in prima linea nel supporto a chi soffre, offrendo il proprio fattivo contributo alla campagna primaverile della Fondazione Telethon.

​L’iniziativa solidale, volta a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, ha visto la sezione licatese impegnata in una intensa giornata di raccolta fondi. L’attività è stata guidata con dedizione dal Presidente, il Cavaliere Paolo La Quatra, che ha coordinato con il consueto spirito di servizio.

​Grazie alla straordinaria generosità della cittadinanza e al costante impegno delle benemerite dell’associazione, sono stati raccolti 300 euro. Questa somma sarà interamente devoluta alla Fondazione Telethon per finanziare i progetti di ricerca e donare un futuro e una speranza di cura a tante famiglie che combattono quotidianamente contro patologie rare.

​Il direttivo della Sezione ci tiene a rivolgere un ringraziamento particolare e pubblico alle “benemerite” Antonella Trotta, Tiziana Giurlando e Maria Iantorno, nonché al brigadiere Lorenzo Frazzetta, per l’esemplare dedizione e la costante presenza dimostrate durante l’evento.

​L’ANC di Licata ribadisce così la propria vocazione al servizio del prossimo, dimostrando come la solidarietà concreta possa fare la differenza nella vita di chi affronta i momenti più difficili.