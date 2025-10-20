Continuano i tentativi di truffe telefoniche a danno degli utenti più fragili. Da giorni, arrivano alla nostra redazione segnalazioni di ricezione di sms contenenti messaggi molto ambigui.

“Gent.cliente abbiamo ricevuto la richiesta di bonifico da un nuovo Dispositivo da 4700,00EUR se non sei stato tu contatta il servizio clienti” uno dei messaggi che ci è stato inoltrato da un nostro lettore, tra l’altro non titolare di alcun conto corrente presso l’istituto di credito da cui i truffatori hanno inviato il messaggio farlocco.

Da parte delle banche, c’è ovviamente la solita raccomandazione. Quella di prestare attenzione e qualche giorno fa, sono partiti una serie di messaggi di questo tenore: “Attenzione alle truffe: UniCredit non chiede mai di eseguire bonifici o fornire codici via SMS/telefono per risolvere emergenze”.

Quindi occhi aperti e soprattutto vanno subito cestinate quelle comunicazioni che anche al meno esperto degli utenti saltano subito all’occhio come sospette.