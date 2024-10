Pubblicità

Si intitola “Il sogno di Iride” la composizione presentata da quattro alunni dalla classe II E dell’I.C. Francesco Giorgio al Concorso “L’intelligenza artificiale: tra sfide e opportunità” bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito durante lo scorso anno scolastico. Gli alunni Alessandro Cosentino, Serena Crimenti, Gaia Gibaldi e Viola Profeta, guidati della professoressa Vincenza Amato, hanno ideato un elaborato sotto forma di diario-segreto, dopo aver sperimentato in classe le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, uno strumento potente e in rapida ascesa,

quotidianamente agli onori della cronaca per il forte impatto cognitivo ed emozionale che ha sui giovani. Protagonista del diario è Iride, una sorta di

dispositivo basato sull’IA, che racconta la sua giornata nella sua “famiglia” in compagnia dei “genitori” e della “sorella”. Iride rappresenta l’IA umanizzata a tal punto da provare dei veri sentimenti, come se avesse veramente un cuore.

L’elaborato ha ricevuto una menzione speciale dal “Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale” del Ministero, con le congratulazioni e i complimenti del Direttore Generale Giuseppe Pierro.

Gli alunni, accompagnati dalla docente e dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Rosaria Decaro, ritireranno la menzione speciale a Verona in occasione della Fiera Job&Orienta il prossimo 27 novembre 2024 alle ore 14.