Giovanni Morello, con la Società Nazionale Salvamento Genova sez. Licata, organizza per venerdì 31 maggio alle ore 10.00 “Papà ti Salvo Io”. L’evento è organizzato in collaborazione con la Scuola Elementare Istituto Bilingue Don Morinello, la Guardia Costiera Capitaneria di Porto di Licata e la Guardia Costiera Ausiliaria di Licata.

“Papà ti salvo io” è stato completamente ideato, progettato e realizzato dalla Società Nazionale di Salvamento – Genova. Il gioco “Papà ti salvo io” si rivolge ai bambini in età scolare (scuole elementari e prime classi delle scuole medie) per insegnare ai bambini come vivere il mare senza pericoli, o meglio, prevenendo i pericoli: 10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro.

I bambini, attraverso il gioco, diventano “Baby Watch – Piccoli Bagnini” ed imparano i valori della sicurezza e della prevenzione.

Il gioco intende creare nei bambini quella cultura che possa renderli responsabili per se stessi: “imparo per me e insegno a mio papà e insieme possiamo diffondere le regole essenziali per fare un bagno sicuro… ma solo io divento Piccolo Bagnino“.