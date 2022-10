Si è riunito presso l’Ospedale di Licata il direttivo della SIMEU Regione Sicilia (Società Italiana Medicina d’emergenza e Urgenza) rappresentante i Primari e i direttori dei Pronto Soccorso della Sicilia, in stato di mobilitazione. Ha partecipato, per espresso invito del Direttore Simeu, il sottoscritto Coordinatore responsabile del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva di Licata.

Al fine di darne la dovuta informazione ai cittadini e sensibilizzarli sulle tematiche, le problematiche sanitarie, il coordinatore del Tribunale per i diritti del malato, comunica che il nostro Ospedale di San Giacomo d’Altopasso di Licata, ha avuto il privilegio e l’onore d’essere, per la prima volta, sede del Consiglio direttivo Regionale della Società Italiana di medicina d’Emergenza e Urgenza (SIMEU) della regione Sicilia, convocato il 1° ottobre presso l’Aula Magna.

Il Presidente Regionale ha voluto che partecipasse anche il responsabile del TDM di Licata, così pure i direttori e coordinatori della Medicina, Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (MCAU).

L’incontro è stato organizzato con perizia, impegno, dal Primario responsabile del nostro pronto Soccorso di Licata.

La SIMEU rappresenta i medici e infermieri che lavorano nell’emergenza territoriale, nei Pronto Soccorso e nelle strutture di Medicina d’Emergenza ospedaliere. L’anima della società scientifica è rappresentata dalla formazione, dalla promozione di una corretta informazione sul mondo dell’emergenza sanitaria nazionale.

La ricerca scientifica sui temi della medicina di emergenza-urgenza è uno degli scopi fondamentali della Società scientifica.

Vari punti sono stati toccati dal presidente del Consiglio direttivo regionale e dibattuti in quella sede, tra questi, la carenza di organico del personale sanitario per la necessaria copertura dei turni nei Pronto Soccorso. E’ stato evidenziato che in atto, in Sicilia, c’è una mobilitazione di tutti i Direttori dei Pronto Soccorso.

Il Tribunale per i diritti del malato, attraverso il Coordinatore responsabile, ha dato il suo contributo con alcune proposte di intervento a sostegno delle dinamiche e delle problematiche della medicina d’urgenza.

Il Coordinatore responsabile del TDM di Licata – Vincenzo Scuderi