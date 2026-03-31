Soccorso sanitario urgente per un operatore marittimo imbarcato su un motopesca di Mazara del Vallo in transito da Licata. L’uomo – secondo una prima ricostruzione – presenta una ferita al capo che ne rende necessario il trasferimento in ospedale. Si è immediatamente messa in moto la macchina con la comunicazione alla Capitaneria di Porto per la predisposizione del soccorso. Il motopesca è stato raggiunto e accompagnato in porto da una motovedetta. Sulla Banchina è arrivato un equipaggio del 118 che trasferirà l’uomo ferito al San Giacomo d’Altopasso per le cure del caso.