Pubblicità

Attraverso il proprio profilo social, il consigliere comunale Fabio Amato ha messo in evidenza la necessità di intervenire per migliorare la fruibilità dei siti archeologici cittadini.

“Qualche giorno fa ricevo una chiamata dall’archeologa Lourdes Girón Anguiozar: mi chiede se fosse possibile organizzare un tour a Licata per gli archeologi impegnati nella campagna di scavi nel sito di Gela – scrive Amato – “Io conosco Licata”, mi dice, “e non posso accettare che i ragazzi venuti in visita da soli pochi giorni fa portino con se un brutto ricordo della vostra bellissima città”.

Purtroppo – continua Fabio Amato – da tempo la fruibilità dei siti e dei luoghi della cultura non è sempre garantita e questo provoca indignazione da parte dei turisti. Ringrazio gli assessori al Turismo e alla Cultura, che stamattina si sono prodigati per l’apertura straordinaria dei rifugi antiaerei ma mi preme sottolineare che, in una Città turistica, i visitatori non possono augurarsi di trovare sempre il Sindaco o l’assessore, pronti ogni volta a vestire i panni del personale di custodia. Apriamo i nostri monumenti al pubblico 7 giorni su 7; diversifichiamo l’offerta turistica e valorizziamo veramente il nostro territorio”.