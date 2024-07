Pubblicità

Dopo il Consiglio Comunale aperto nella giornata di lunedì 1 luglio e l’inizio del sit-in davanti alla sede del Comune, in Piazza del Carmine, il gruppo consiliare Restart-5 Stelle ha voluto esprimere soddisfazione per la prima giornata della raccolta firme. Questa la nota a firma dei cinque consiglieri appartenenti al gruppo.

“Oggi, 1 luglio, su iniziativa del nostro gruppo consiliare, è cominciato il sit-in davanti alla sede del Comune, in Piazza del Carmine, con contestuale raccolta firme per la realizzazione di un dissalatore e per l’utilizzo di navi cisterna per contrastare la grave crisi idrica che sta colpendo il nostro paese.

Nella prima giornata oltre 500 adesioni da parte dei tanti cittadini licatesi accorsi al nostro banchetto. Un riscontro notevole e positivo, che ci dà fiducia in vista dei prossimi giorni. La raccolta firme si protrarrà fino a lunedì 15 luglio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 e giorno dopo giorno vi comunicheremo il punto in cui sarà allestito il banchetto. Oggi diamo appuntamento sempre in Piazza del Carmine.

Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini a partecipare, per richiedere a gran voce un diritto di civiltà”.

Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari e Fabio Amato