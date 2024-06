Pubblicità

I consiglieri comunali del gruppo Restart – 5 Stelle invitano la cittadinanza ad un sit-in da svolgere in Piazza Carmine il prossimo 1 Luglio. Prevista una raccolta firme.

Tale iniziativa è finalizzata a sensibilizzare il Governo Regionale in merito alla gravissima crisi idrica che coinvolge la nostra città; ed a ottenere soluzioni immediate che possano aumentare la fornitura idrica per usi civili ed irrigui.

Il consiglio comunale aperto, richiesto dal nostro gruppo consiliare, che si svolgerà proprio nel pomeriggio del 1^ luglio sarà l’occasione per discutere della situazione emergenziale;

Durante il sit-in; che si svolgerà tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, a partire da giorno 1 luglio 2024 ci sarà anche una raccolta di firme a sostegno delle seguenti richieste:

1) Realizzazione di un dissalatore o di un modulo di dissalazione all’interno del Comune di Licata, al fine di garantire una fonte d’acqua alternativa e sostenibile;

2) Utilizzo di navi cisterna, per far fronte alle esigenze immediate della popolazione.

Invitiamo tutti i cittadini di Licata alla mobilitazione per richiedere a gran voce un diritto di civiltà e per ottenere risposte concrete ed immediate per risolvere l’emergenza idrica che sta mettendo a dura prova la nostra città.

La partecipazione dei cittadini, quando le istituzioni si tirano indietro, non è una scelta ma un obbligo morale verso se stessi.

I consiglieri comunali del gruppo Restart – 5 Stelle