La presenza di un gran numero di siringhe è stata documentata in via Bugiada, dietro la Chiesa del Carmine in una zona centralissima della città. Una decina le siringhe sparse sul selciato senza alcuna protezione nè avviso di pericolo. Urge una bonifica nella zona e una messa in sicurezza immediata. Il consumo di droga continua purtroppo ad essere una piaga per il territorio licatese.