Il Sindaco Angelo Balsamo e la Presidente del Consiglio Anna Triglia salutano il commissario Garro e il comandante Servidio ormai prossimi al trasferimento.

Con profonda stima e sincera gratitudine, a nome personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intero Consiglio Comunale, che abbiamo l’onore di rappresentare, desideriamo porgere i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità, la

dedizione ed il lavoro svolto nella Città di Licata al Dott. Gabriele Servidio, Comandante del Circomare di Licata e al Dott. Giuseppe Garro, dirigente del

Commissariato di Licata.

La loro presenza è stata per l’intera comunità punto di riferimento e garanzia di sicurezza, legalità e attenzione al territorio. Grazie al loro operato si sono raggiunti importanti traguardi nella sicurezza, nella tutela dell’ambiente e nella collaborazione

con le Istituzioni locali.

Il loro stile, sempre improntato al rispetto, alla competenza e alla disponibilità, lascerà un segno profondo nell’intera cittadinanza.

Con grande stima, auguriamo ogni successo e soddisfazioni nei nuovi incarichi, certi che anche nelle nuove posizioni continueranno a distinguersi per professionalità e dedizione.

Un sentito grazie ancora da parte nostra e dell’intera Città di Licata che ha beneficiato del loro operato.