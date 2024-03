Pubblicità

Il Sindaco Angelo Balsamo risponde alle troppe strumentalizzazioni in consiglio, prima e dopo la votazione del dissesto finanziario. Ecco la nota.

“Voglio lanciare un messaggio chiaro ed inequivocabile ai miei concittadini: stiamo portando avanti il programma per cui siamo stati votati. Le licatesi e i licatesi ci hanno scelto perché sapevano che con trasparenza e fermezza avremmo lavorato, senza risparmiare energie, per rimettere a posto i conti, per garantire i servizi e per riportare la qualità della vita nella nostra Licata a livelli accettabili. Invece in consiglio comunale assistiamo a teatrini di cui faremmo sicuramente almeno. Tutto quanto è accaduto anche in occasione della votazione del dissesto e prima ci fa capire che abbiamo imboccato la strada giusta, contro l’inconsistenza, l’insipienza e la voglia di far male alla città, predicando cose diverse”.

Il Sindaco di Licata, avv. Angelo Balsamo in una nota ha voluto rispondere su quanto è accaduto nelle ultime ore, dopo la votazione del dissesto.

“Vorrei capire – prosegue il primo cittadino – la posizione della vecchia e nuova opposizione. Tutti siamo stati concordi sul fatto che il dissesto era un provvedimento doloroso ma doveroso, come ha detto la Presidente del Consiglio, Anna Triglia, responsabilmente, e poi il giorno prima fanno mancare il numero legale ed il giorno dopo si presentano in aula per votare contro o astenersi. Quale è il messaggio che l’opposizione con questo voto ha dato alla città? E’ questa l’opposizione responsabile di cui hanno parlato ad inizio di legislatura? Accanto agli oppositori vecchi si sono affiancati i nuovi e parto da Forza Italia. Non capisco se ha uno o due consiglieri. Perché nello stesso periodo un consigliere, Ripellino, era in maggioranza, e l’altro consigliere Lanza, eletto nelle liste civiche, invece era opposizione. Questo mentre l’assessore dott. Francesco Comparato, in giunta ha lavorato in piena sintonia con tutta l’amministrazione senza mai nessun cenno di dissenso o polemica. Preciso che non sono un uomo solo al comando. Tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione sanno che la porta della mia stanza è aperta. E sanno che c’è il tempo delle scelte e delle decisioni. Fare ostruzionismo, pessime strategie politiche o passi avanti e indietro, non è accettabile viste le condizioni in cui versa la nostra città. Ha scritto Naomi Klein che: “ la democrazia non è solo il diritto di voto, è il diritto di vivere con dignità.

Noi ogni giorno lottiamo per ridare orgoglio, e dignità alla nostra città. La politica è agire responsabilmente. I cittadini non ci hanno votato per cercare incarichi o per giocare su presenze e assenze – ha concluso l’avvocato Balsamo –ma per essere amministratori consapevoli, capaci, attenti. Questo non sta avvenendo. Ma le licatesi e i licatesi sanno giudicare chi si batte per una città vivibile e chi invece gioca a fare politica mettendo in seria discussione il nostro futuro”.

Avv. Angelo Balsamo – Sindaco di Licata