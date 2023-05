Pubblicità

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto il non luogo a procedere per il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino e per il dirigente del settore urbanistica ed edilizia, Filippo Incorvaia che erano accusati di omissione di atti di ufficio in relazione alla mancata demolizione di un immobile abusivo nei pressi della località Punta Bianca, acquisito dal Comune e ritenuto pericolante.