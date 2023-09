Pubblicità

In merito al nuovo regolamento comunale relativo all’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, il sindaco di Licata, avv. Angelo Balsamo, risponde al gruppo consiliare Restart – 5 Stelle.

“Ho letto con stupore la nota circolata nelle ultime ore dell’opposizione (Gruppo Restart 5 stelle) sul regolamento degli impianti sportivi scolastici. Pur comprendendo le ragioni di una costante dichiarazione di esistenza, vorrei ribaltare il concetto espresso nel comunicato in cui si sottolinea che l’attuale amministrazione guidata dal sottoscritto, avrebbe tradito gli annunci della campagna elettorale non rendendo il palazzo di città “trasparente”. Commenti ovviamente ingenerosi e sicuramente inopportuni. Insieme alla squadra di Governo, ai consiglieri comunali di maggioranza e a tutta la parte della città, che ha smesso di lamentarsi e vuole reagire, lavoriamo tantissime ore al giorno per ridare dignità e orgoglio alla nostra splendida città. Far passare l’idea che la giunta comunale che presiedo vuole mettere in discussione i cardini della democrazia ed il ruolo del consiglio comunale e dei consiglieri è una mancanza di rispetto istituzionale che non si addice a chi in campagna elettorale ha promesso lealtà e una politica che costruisce e non demolisce. Quanto poi a definire ispettivo l’intervento sugli impianti sportivi scolastici dei consiglieri di opposizione – continua Balsamo – è forse un attaccamento del leader 5 stelle che ha ispettori in famiglia. Ribadisco che il regolamento sarà esaminato dalla Commissione Consiliare e poi dal Consiglio che è l’organo competente all’approvazione. In maniera coerente questa Amministrazione sta cercando di dare ordine a quanto non lo è. Nessuno vuole discutere il diritto a dare sport e a farlo nelle strutture disponibili. Ma l’interesse della maggioranza, non soltanto politica, ma della maggioranza delle nostre concittadine e concittadini, è quella di eliminare privilegi a chi pensa di agire indisturbato magari per consolidare posizioni e mettere veti su chi vuole gestire gli impianti. Voglio quindi tranquillizzare gli “ispettori” dell’opposizione che avranno modo di esprimere le loro ragioni nelle sedi istituzionali nel massimo rispetto della democrazia. Ma sinceramente non accettiamo nessuna lezione di buon governo da chi non è stato scelto dai cittadini per guidare la città. È veramente discutibile che l’opposizione voglia dare un senso alla sua presenza contestando tutto e tutti senza rendersi conto delle difficoltà del Comune, economiche, di carenza di personale, di riordino dei servizi essenziali. Chiunque si è accorto del cambiamento in meglio della nostra città in pochi giorni di lavoro della nuova giunta, grazie al sostegno dei consiglieri di maggioranza. Sarebbe importante, nel rispetto dei ruoli lavorare per costruire non per demolire, per criticare tutto e tutti e continuare a lamentarsi. Chiediamo ai Consiglieri dell’opposizione – conclude Balsamo – di svolgere il lavoro con coscienza e amore per la nostra città, perché anche senza “ispezioni” possiamo costruire tutti insieme una città di cui tutti possiamo essere orgogliosi.