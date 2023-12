Pubblicità

La replica del Sindaco Angelo Balsamo alla nota diffusa da 9 consiglieri comunali dei gruppi Restart-M5S e Democrazia Cristiana.

Ancora una volta mi trovo a rispondere ad una nota delirante ed offensiva dell’opposizione in Consiglio Comunale composta dai gruppi Restart-5 Stelle e Democrazia Cristiana. Registro un atto maldestro di un’opposizione irresponsabile, incoerente eincapace di lavorare per il bene della città, che dice tutto e il contrario di tutto e che ha nell’animo soltanto la distruzione della città e non la costruzione di un domani migliore”.

Dura presa di posizione del Sindaco di Licata, avv. Angelo Balsamo, dopo la nota di ieri della minoranza in consiglio che ha stigmatizzato l’assenza di numero legale.

“L’amministrazione Balsamo e la maggioranza sono in salute. Stiano tranquilli. L’assenza per motivi familiari di un consigliere della maggioranza e di un altro per motivi di salute, ci hanno impedito di svolgere regolarmente la seduta. E questo ha galvanizzato l’opposizione che ha urlato in un comunicato la fine della mia maggioranza e giunta. Volevo ricordare ai consiglieri del Gruppo Restart-5 Stelle e DC che non sono stati eletti per rimanere a casa e contare i numeri della maggioranza, ma per partecipare responsabilmente ai consigli comunali e svolgere il loro lavoro di opposizione. Invece hanno preferito approfittare di una contingenza per fare populismo e demagogia in un momento difficilissimo per la città. Mentre l’amministrazione e la maggioranza stanno cercando di ricostruire sulle ceneri l’opposizione si diverte a fare giochini da prima Repubblicache la qualifica davanti la città. L’incoerenza si manifesta anche nella scelta di fare una campagna elettorale in cui la legalità è stata al centro della loro narrazione in spot, video e comizi e poi quando l’Amministrazione chiede ai cittadini di pagare le tasse per poter assicurare i servizi, spingono i cittadini a non farlo. Questo è essere irresponsabili. E rimaniamo perplessi anche dall’atteggiamento della Democrazia Cristiana che attraverso il suo leader, Salvatore Cuffaro, aveva giurato -prosegue il sindaco Balsamo- di fare opposizione costruttiva e invece si accoda alle spinte demagogiche e populiste dei 5 Stelle”.

Secondo il sindaco avv. Angelo Balsamo : “non è possibile lavorare in questo clima da caccia alle streghe. Chi fa politica ha il dovere di assumersi le responsabilità e questo devono farlo i consiglieri che fanno parte della maggioranza e quelli della minoranza. In questo momento di tensioni sociali dovuti a fenomeni criminali ripetuti e quotidiani, problemi legati al bilancio e all’amministrazione della città, è vergognoso compiere gesti irresponsabili, diffondere fake news e far credere alle licatesi e ai licatesi che l’amministrazione è in crisi per l’assenza di numero legale. Sinceramente – conclude il primo cittadino – mi vergogno di questa opposizione. E spero che dopo questa ultima uscita incauta e irresponsabile, i gruppi Restart-5 Stelle e DC, capiscano che non stiamo giocando a nascondino, ma che abbiamo in mano il futuro della nostra Licata. Che passa da atti di responsabilità e non da comunicati stampa pieni di livore e di rabbia. Ribadisco che la campagna elettorale è finita da tempo. I licatesi hanno scelto e noi proveremo a dare le risposte che si attendono. Ora basta con questo clima di totale mancanza di rispetto per le Istituzioni e per le cittadine e i cittadini”.

Angelo Balsamo – Sindaco di Licata