Iniziativa della Consulta Giovanile di Licata, immediatamente sposata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Pino Galanti. Appello ai licatesi a portare alla Polizia Municipale regali da distribuire ai bambini sfortunati.

L’iniziativa della Consulta Giovanile, condivisa con l’Amministrazione Comunale e con la Polizia Municipale, emoziona.

“Sii tu il loro Babbo Natale” si chiama la raccolta di regali che è stata avviata oggi, ed andrà avanti fino al 20 dicembre, grazie alla quale sarà possibile far tornare il sorriso anche ai bambini meno fortunati.

Entro il 20 dicembre si potranno portare i regali alla Polizia Municipale, in piazzale Libia, saranno poi i vigili urbani a consegnarli ai bambini.

“Mi è piaciuta subito – è il commento del sindaco Pino Galanti – l’iniziativa della Consulta Giovanile, che ringrazio per la sensibilità dimostrata. Perciò ho dato immediatamente la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a collaborare, mettendo a disposizione le capacità ed il grande cuore del Comando di Polizia Municipale”.

“Siamo ben lieti – aggiunge la dottoressa Giovanna Incorvaia, comandante della Polizia Municipale – di collaborare operativamente, in piena sintonia con il sindaco, ad un’iniziativa che, soprattutto in un difficile momento come questo, coglie nel segno”.

“Ringrazio – dice Angelo Graci, vice presidente della Consulta Giovanile – l’amministrazione comunale e la Polizia Municipale per avere accolto la nostra proposta ed averci garantito la possibilità di attuarla. Io e tutti i componenti ci rivolgiamo ora al grande cuore dei licatesi. Basta il piccolo gesto di ognuno per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati”.