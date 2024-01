Pubblicità

“Più sicurezza nelle nostre città: grazie all’impegno del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario Nicola Molteni si rafforza il contingente militare su tutto il territorio nazionale. Destinate alla Sicilia altre 130 nuove unità, per un totale di 601 militari che rafforzeranno le misure a tutela dei cittadini e della legalità. Un segnale importante, ancora più significativo in quanto arriva a ridosso degli ultimi gravi episodi di cronaca registrati sul nostro territorio e per i quali avevamo chiesto interventi: questa è la concretezza della Lega al governo, un’altra promessa mantenuta”. Lo dichiara il commissario della Lega in Sicilia Annalisa Tardino.