Pubblicità

Il tema della sicurezza sul lavoro, un tema importante, di non facile lettura soprattutto da parte delle generazioni più giovani portato in scena con leggerezza, impegno e gioia dai ragazzi della scuola primaria.

È questo in breve quanto emerso dall’evento che si è svolto nell’aula magna della scuola G. Marconi di Licata.

Presente l’autrice del testo Camicette Bianche Ester Rizzo che nel suo intervento ha espresso vivo apprezzamento per quanto presentato dai ragazzi, l’evento è stato organizzato dall’insegnante Carmelina Di Rosà.

Folta la partecipazione dei genitori oltre che di un pubblico interessato al tema.

Sicuramente un’ottima iniziativa per far accostare e riflettere i ragazzi su temi che solo a prima vista possono sembrare distanti dal loro mondo, ma che in realtà se presentati utilizzando le tecniche della recitazione e del canto, come in questo caso, hanno suscitato interesse e grande impegno.

Un plauso va a chi ha saputo coniugare la freschezza e la leggerezza tipica dei ragazzi di questa età con un tema che purtroppo dopo più di un secolo ancora non scompare dalle cronache quotidiane.