Garantire l’aggiornamento professionale di qualità per ridurre gli incidenti sul lavoro: sono questi gli obiettivi di un corso di formazione, tenuto dall’Ordine degli architetti e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, conclusosi ieri con la consegna degli attestati ai tecnici che hanno acquisito il titolo abilitante per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, in fase di progettazione e di direzione dei lavori.

Gli attestati sono stati consegnati ai tecnici appena abilitati, dal presidente dell’Ordine, Rino La Mendola, e dal presidente della Fondazione, Pietro Fiaccabrino, durante la cerimonia conclusiva.

“Riserviamo costante attenzione al tema della sicurezza – afferma Rino La Mendola – nella consapevolezza che la formazione di qualità in questo settore è indispensabile per garantire l’incolumità dei lavoratori e per scongiurare gli incidenti nei cantieri che, nel 2021, secondo le rilevazioni dell’Inail, hanno registrato sul territorio regionale ben 23.624 infortuni di cui il 15 per cento relativi al settore delle costruzioni, e 62 decessi di cui 7 riguardano cantieri ricadenti nell’Agrigentino”.

“Il corso sulla sicurezza si inserisce in un percorso di iniziative promosse dall’Ordine e dalla Fondazione volte ad offrire agli iscritti occasioni di approfondimento e aggiornamento su diversi temi – dichiara Pietro Fiaccabrino, presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo – E non è il solo, questo corso, difatti, fa parte di una serie di corsi su temi diversi che proseguiranno nel prossimo futuro”.

“La sicurezza nei luoghi di lavoro non è soltanto un fatto teorico ma anche pratico e culturale – spiega Giuseppe Mazzotta, responsabile del progetto formativo – Lavoriamo, fin dal 1997 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ottenendo ottimi risultati perché le persone formate, formano a loro volta e diffondono la cultura della sicurezza, ormai sempre più diffusa”.

“Questo corso di aggiornamento – commenta Salvatore Galiano, direttore scientifico del corso – ha fornito una ulteriore possibilità di aggiornamento su un argomento importantissimo, di attualità, qual è la sicurezza nei luoghi di lavoro in special modo nei cantieri”.

Hanno tenuto il corso, oltre a Giuseppe Mazzotta e a Salvatore Galiano, l’architetto Maria Antonietta Di Liberto, l’avvocato Giuseppe Todaro, il dottor Giuseppe Lumia, il dottor Domenico Macaluso, il dottor Dario

Ruvolo e gli ingegneri Salvatore Avanzato e Salvatore Lo Vullo. Tutor del corso gli architetti: Francesca Abruzzo, Mara Collura (junior), Maria Antonietta Di Liberto, Angela Muratore, Patrizia Russotto, Pietro Fiaccabrino, Alfredo Pinelli, Lorenzo Violante e Raimondo Zambuto.