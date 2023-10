Pubblicità

Aica affronta un altro annoso problema assicurando che le trasferte dei dipendenti sull’intero territorio provinciale avvengano in condizione di salvaguardia. E, in tal senso, prende a noleggio venti automobili da destinare ai propri dipendenti che, ogni giorno, percorrono centinaia di chilometri per garantire il servizio sul territorio agrigentino.

Si tratta di Fiat Panda ibride, nuove di zecca, in attesa, negli spazi esterni dell’Azienda, dell’adesivo riportante il logo Aica. Dopo l’assegnazione al personale, le venti automobili saranno pronte a partire.

Una scelta dovuta, considerato che i vecchi automezzi, tra automobili e furgoni, utilizzati dal personale riportavano la data di immatricolazione compresa nel periodo tra il 2004 e il 2007 e, non potendo più essere adoperati per motivi legati alla sicurezza, vanno dismessi.

Da oggi, dunque, gli operatori di Aica viaggeranno in tutta tranquillità per garantire il servizio, tecnico e amministrativo, sull’intero territorio provinciale.