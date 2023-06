Pubblicità

Il tema della sicurezza degli impianti sportivi e della tutela dei lavoratori sarà al centro di un corso di formazione in programma nei giorni del 22 e 23 giugno prossimi presso l’aula di formazione della Cittadella della Salute di Agrigento, viale della Vittoria 321. Palestre e impianti sportivi, sia pubblici che privati, costituiscono importanti centri di aggregazione dove, al pari di altri “luoghi della salute”, è fondamentale garantire la sicurezza e la corretta fruizione dei servizi. L’evento divulgativo si svolgerà, in entrambe le giornate, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 ed è prevalentemente destinato ai presidenti delle associazioni o società sportive, ai responsabili tecnici ai gestori degli impianti e ai progettisti delle strutture. Relazionerà l’architetto Michele Di Sivo, professore ordinario in tecnologia dell’architettura dell’Università degli studi di Chieti-Pescara, dipartimento di architettura, e dell’Università di Pisa, scuola di ingegneria. L’iniziativa, di notevole rilievo sociale, è organizzata dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell’ASP di Agrigento, diretto dal dottor Salvatore Castellano. Referente organizzativo del corso è il dottor Maurizio Picarella.