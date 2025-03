Da lunedì parte il cantieramento di via Umberto secondo per la realizzazione di una barriera di protezione dalle esondazioni lungo il corso del Fiume Salso finanziato dal dipartimento regionale di Protezione civile. Si tratta di un intervento abbastanza lungo, fissato in circa 400 giorni, che avrà anche un impatto sulla viabilità nella zona come ci hanno spiegato l’Architetto Antonino Terrana, Responsabile unico del procedimento e il Sindaco Angelo Balsamo.