di Gaetano Cellura Era l’esponente di punta dell’editoria romana degli anni Trenta e la penna migliore del giornalismo fascista. Telesio Interlandi (nato a Chiaramonte Gulfi, in Sicilia, nel 1894, morto a Roma nel 1965) dirigeva Il Tevere, quotidiano estremista; due settimanali: Il Tifone e Il Quadrivio – uno sportivo, l’altro culturale; e il quindicinale antisemita La difesa della razza. La cui imminente nascita venne annunciata dall’Agenzia Stefani. Notizia che Interlandi così commentò: “Vorrei sapere chi sarà quel cretino chiamato a dirigerla”. Sarebbe stato lui il cretino. Lui che in realtà temeva che qualcun altro gli soffiasse il posto. Ma Mussolini lo teneva in alta considerazione: e non aveva esitato a sceglierlo. Interlandi godeva anche della stima di Ciano. Presso cui intervenne per far rientrare Curzio Malaparte dal confino. Tra i bersagli del suo Tevere c’era un altro siciliano di tre anni più vecchio di lui: il professore Luigi Russo, di Delia (provincia di Caltanissetta), che insegnò letteratura italiana al Magistero di Firenze e all’Università di Pisa. Probabilmente questi due siciliani avevano in comune solo la partecipazione alla Prima guerra mondiale. E gli attacchi a mezzo stampa che Interlandi gli sferrava.

Critico e accademico, e di ben altra statura intellettuale rispetto al giornalista suo corregionale, il Russo in un primo momento era rimasto positivamente impressionato dal fascismo. Nel quale vedeva l’antidoto alla vecchia Italia “sonnolenta, pigra, arrivista, compiaciuta di vivere senza infamia e senza lode”. Tanto impressionato da provare a convincere l’amico Adolfo Omodeo, anche lui docente universitario, anche lui siciliano, a non avere nei confronti del fascismo alcuna diffidenza. Entrambi saranno tuttavia costretti, per non perdere la cattedra,“a ingoiare il rospo” del giuramento di fedeltà al regime.

Maestro di cultura, studioso del Verga che definì “poeta povero e primitivo”, Luigi Russo vide presto deluse dal fascismo le sue aspettative. E arrivato per lui il momento della scelta tra i suoi maestri, Croce e Gentile, si schierò con il primo. Un articolo critico sul libro dello storico (nazionalista e fascista) Gioacchino Volpe: Ottobre 1917, dall’Isonzo al Piave e un saggio sul Machiavelli in cui dà dell’autore del Principe una rappresentazione difforme da quella del regime gli costarono altre antipatie e soprattutto l’allontanamento dalla rivista Leonardo, che dirigeva. Agli attacchi alla sua persona da parte del Tevere di Interlandi si aggiunsero quelli del Bargello, l’organo della federazione fiorentina del fascismo.