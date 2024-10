Pubblicità

Un’azienda licatese – la Sicilian Passion- ha ricevuto una visita e l’apprezzamento di una delegazione tedesca.

“La Sicilian Passion è stata orgogliosa di aver accolto il comitato per l’alimentazione per le aree rurale la tutela dei consumatori – ci fanno sapere – Il parlamento Baden-wurttemberg (una regione tedesca). Spinti dalla curiosità e dal fatto che il nostro frutto arrivi anche in Germania, hanno voluto visitare la nostra azienda per capire le tecniche di coltivazione per accertarsi della sostenibilità delle nostre tecniche visto che da quest’anno siamo stati certificati come azienda che produce biologico. I politici tedeschi si sono mostrati molto sensibili sul tema della sostenibilità ambientale e hanno avuto parole di ammirazione per la nostra azienda e sulle nostre tecniche di coltivazione e si sono promessi di sponsorizzare il nostro prodotto in Germania”.