Con l’approssimarsi delle elezioni amministrative a Licata, a seguito del mio impegno alle passate elezioni regionali con il movimento Sicilia Vera di Cateno De Luca Presidente, intendo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto votandomi ed incoraggiando la mia iniziativa politica, volendo chiarire la mia posizione al riguardo.

Con il gruppo che fa riferimento a Sicilia Vera e con i nostri rappresentanti alla Regione e al Parlamento nazionale, stiamo valutando con una nostra lista di trovare la soluzione politica più opportuna per risollevare le sorti della nostra città.

Pur essendo ancora prematuri i tempi per decidere eventuali alleanze o altre soluzioni, intendo chiarire che la nostra decisione sarà solo ed esclusivamente per il bene della città. Abbiamo già un dialogo aperto con i nostri sostenitori che proporremo ai nostri rappresentanti regionali e nazionali per chiarire il percorso politico che intendiamo prendere a Licata in vista delle prossime elezioni amministrative.

Voglio infine chiarire che il mio impegno sarà sempre in funzione della rinascita della nostra città a prescindere dal mio ruolo personale che sarà funzionale al progetto politico del movimento. A nome di tutto il gruppo e mio personale voglio ringraziare quanti ci sosterranno