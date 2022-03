Pubblicità

La Sicilia è una meta sicuramente consigliata per le vacanze estive, perché circondata da un mare straordinario e ricca di suggestioni storiche. Di cose da fare e vedere ce ne sono parecchie, per tutta la famiglia, dunque non si rischia di certo di annoiarsi. Per i veri amanti del mare però, il consiglio migliore è quello di organizzare una vacanza in barca: solo in questo modo si possono scoprire anche quelle calette più selvagge e nascoste, irraggiungibili via terra.

Non solo: si può vivere appieno il contatto con la natura, immergersi in acque limpidissime ed ammirare fondali strepitosi, senza doversi preoccupare della gente che, specialmente in alta stagione, affolla le spiagge.

Se dunque state pensando di organizzare una vacanza in barca lungo le coste della Sicilia, sappiate che si tratta di un’ottima idea. Ecco però alcune dritte per non sbagliare e trascorrere un soggiorno indimenticabile.

#1 Noleggiare una barca con skipper

Innanzitutto, è bene sapere che la maggior parte dei servizi di noleggio barche offrono la possibilità di scegliere se includere anche lo skipper o meno. Premesso che se nessuna delle persone presenti nell’equipaggio ha la patente nautica questo professionista è obbligatorio, conviene comunque valutare tale possibilità, in tutti i casi. Digitando su Google “ noleggio barche con skipper Sicilia ” si possono trovare diverse opzioni e vale la pena scegliere un servizio completo come questo. Avere lo skipper a bordo significa infatti potersi godere appieno la vacanza, senza pensieri e preoccupazioni.

#2 Scegliere il giusto tipo di imbarcazione

Un altro aspetto che conviene valutare con attenzione è il tipo di imbarcazione da scegliere per le proprie vacanze in Sicilia. Le due più consigliate sono il catamarano e la barca a vela, che presentano numerose differenze. Sicuramente, il catamarano è un’imbarcazione più comoda: offre spazi più ampi sia all’interno che all’esterno, dunque è l’ideale per grandi gruppi di amici ma anche per una famiglia.

Un altro vantaggio è che con il catamarano è possibile avvicinarsi maggiormente alla spiaggia perché non si rischia di rovinare il fondale o di arenarsi. La barca a vela invece è indicata per coloro che vogliono organizzare una vacanza all’insegna dell’avventura: per i veri amanti del mare e della navigazione. Gli spazi sono più ridotti, la comodità viene meno, ma le sensazioni sono molto più intense.

#3 Pianificare il tour in anticipo

Un altro consiglio utile per chi intende organizzare una vacanza in barca in Sicilia è quello di pianificare il tour nei dettagli, con un certo anticipo. Come abbiamo accennato, sono moltissimi i tratti di costa e le isole minori che si possono esplorare durante una vacanza in barca e bisogna fare una certa selezione perché vederli tutti sarebbe impossibile.

#4 Scegliere i giusti compagni di viaggio

Infine, per non avere problemi e non rischiare di rovinarsi la vacanza, è fondamentale scegliere i giusti compagni di viaggio. Quando si viaggia in barca, bisogna avere un grande senso dell’adattamento, perché gli spazi sono comunque limitati ed occorre collaborazione. Questo è un tipo di vacanza che non è adatto a tutti e bisogna esserne consapevoli prima di partire.