Il comando di Polizia Municipale di Piazzale Libia spiega le nuove regole in vigore a partire da oggi primo giorno di zona rossa in Sicilia.

Considerato il corposo numero di messaggi con la richiesta di chiarimenti, cerchiamo di dare qualche informazione utile circa i maggiori dubbi su ciò che si potrà fare e cosa no da oggi 17/1/2021 in Sicilia.

I bar potranno fare SOLO asporto ma fino alle 18 e non più fino alle 22.

I Ristoranti, le pizzerie, le pasticcerie, le paninerie, potranno fare SOLO asporto fino alle 22. La consegna a domicilio degli alimenti si potrà fare senza limite orario.

I centri estetici restano chiusi mentre parrucchieri e barbieri restano aperti.

Aperti anche alimentari, abbigliamento MA SOLO per bambini, autosaloni, officine, ferramenta, pompe funebri, profumerie, ottici, lavanderie, fiorai, librerie, cartolerie, alimenti per animali, tabaccai, edicole, farmacie, parafarmacie, distributori automatici, studi professionali.

Scuole in presenza: Infanzia, primarie e primo anno di scuola media. Il resto, didattica a distanza.

A differenza del resto d’Italia, nella nostra regione NON sono consentite visite a parenti o amici a meno che non si tratti di una visita di necessità (anziani soli, persone non autosufficienti ecc….).

Gli spostamenti sono consentiti SOLO per motivi di lavoro, salute, studio, necessità non previste o per fruire delle attività non sospese.

I cimiteri sono aperti.

Sport, solo di tipo individuale e all’aperto.