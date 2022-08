Pubblicità

Degrado e maleducazione non perdono occasione per manifestarsi nella nostra città. Una delle cartine al tornasole è rappresentata dai rifiuti. Una sacca di popolazione continua ad opporre resistenza nei confronti della differenziata, abbandonando la spazzatura per strada.

Gli operatori ecologici delle imprese della Rti non fanno infatti in tempo a ripulire che, già dopo qualche ora, i rifiuti tornano ad accumularsi ai bordi delle strade, sui marciapiedi, in piazzette del centro come della periferia, senza tener conto delle regole basilari del vivere civile.

Cittadini che non si sono fatti alcuno scrupolo, solo qualche giorno fa, a far diventare discarica ovviamente abusiva, anche un’area a pochi passi dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Per non parlare degli incendi che vengono appiccati quasi ogni notte sprigionando diossina nell’aria.

In difficoltà anche gli operatori ecologici delle ditte che vedono il loro lavoro quotidiano reso vano dall’intervento sconsiderato di chi, subito dopo la bonifica dei luoghi, abbandona rifiuti indifferenziati ma anche lavatrici, materassi, sfalci e ogni tipo di cosa che avanza dalle loro abitazioni.

Multe e repressione appaiono l’unica soluzione possibile per punire incivili e maleducati.