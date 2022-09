Pubblicità

Devono rispondere dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Un uomo e una donna di Palma di Montechiaro sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver aggredito i Militari dell’Arma intervenuti in seguito ad una lite per la divisione di un’eredita’.

I due coniugi, dopo le formalità di rito, su ordine

della Procura della Repubblica, sono stati posti in regime di arresti domiciliari, presso la propria residenza a Favara, in attesa dell’udienza di convalida.

Due militari hanno dovuto fare ricorso, uno alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo

d’Altopasso” di Licata, e l’altro alla locale Guardia medica. Hanno riportato contusioni, escoriazioni e graffi

sparsi in varie parti del corpo, e giudicati guaribili con prognosi di sette e cinque giorni, salvo complicazioni.