Sospese fino a lunedì le lezioni nei plessi del Comprensivo Francesco Giorgio. Sospensione per permettere operazioni di sanificazione. Si tratta delle scuole Badia, De Pasquali, Vincenzo Greco, Angelo Parla e asilo Sant’Angelo. La ripresa è prevista per lunedì. Ecco la comunicazione della scuola.

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e amministrative per sanificazione

Si comunica che domani, 18.2.2021, dietro esplicita richiesta della scuola, il Comune di Licata provvederà

ad effettuare operazioni di sanificazione di tutti i plessi.

Le attività didattica e amministrativa sono dunque sospese – fatta eccezione per le operazioni ed attività

non procrastinabili o in scadenza, da effettuarsi in modalità agile e a distanza – e riprenderanno lunedì,

22.2.2021.

È confermato il diario degli scrutini di scuola primaria previsto e comunicato per i giorni 18 e 19.2.2021.