Un nuovo esposto è stato presentato al Sindaco, all’Ufficio Tecnico e alla Protezione civile dal Comitato civico di Quartiere “Fondachello-Playa” con una richiesta urgente per individuare una soluzione tampone per arginare l’avanzamento del mare. Una precedente richiesta era stata protocollata il 14 dicembre scorso e con la quale si richiedeva urgentemente “La verifica dei danni di erosione per avversità climatiche avvenute nel mese di Dicembre 2021 nel tratto Fondachello/Playa cause mareggiate” senza alcuna risposta ottenuta. “Non avendo ricevuto nessuna risposta in merito – si legge nella nuova nota protocollata dal Comitato di quartiere – considerato che il mare continua ad avanzare mettendo in pericolo la vita dei residenti del quartiere che dal 1985 hanno visto avanzare il mare di circa 600 metri, (di cui si allega aerofotogrammetria del 1985), il Comitato Fondachello/Playa chiede urgentemente di trovare una soluzione tampone, in attesa dei lavori per la creazione delle barriere frangiflutti, e propone, la sistemazione di sacchi anti alluvione da sistemare in zone adiacenti l’avanzamento del mare prima che la situazione diventi ancora più grave causando la morte di qualcuno”. I firmatari del documento evidenziano quindi come “nell’ultima mareggiata avvenuta nel mese di Novembre 2021, si è già rischiata una tragedia, in quanto solo grazie alla protezione civile, è stata evacuata una donna disabile che, a causa dell’avanzamento del mare avuto negli ultimi anni, si ritrova adesso con il mare dentro l’abitazione ogni mareggiata. Teniamo a precisare – concludono – che siamo anche disponibili ad acquistare tale sacchi per il bene del quartiere e che in data 30 dicembre 2021, ci siamo recati alla Capitaneria di porto per segnalare l’urgenza del problema, con risposta di risentirci dopo l’Epifania in quanto il vice comandante era troppo impegnato”.