Una cittadina licatese originaria dell’Ucraina, Alina Marzullo, ha scritto al Sindaco Galanti per chiedere l’organizzazione di una manifestazione a sostegno del popolo ucraino e contro la guerra. Pubblichiamo per intero il messaggio inviato al primo cittadino.

Egregio signor sindaco Galanti,

sono una sua cittadina di adozione licatese, originaria dell’Ucraina, precisamente della Crimea. Come ben sa in questi giorni stiamo seguendo con angoscia e anche paura le vicende della mia terra originaria, l’Ucraina. Una guerra che sta causando tante morti civili e alla quale da poveri impotenti siamo costretti a guardare senza poter fare nulla in sostegno di essa, perciò io le scrivo, chiedendole con umiltà e speranza di poter prendere esempio dalle varie città italiane nell’organizzare anche noi licatesi una “protesta” contro la guerra, provando ad essere vicini con i nostri pensieri e i nostri cuori al popolo Ucraino. Confido in una sua risposta,

cordiali saluti Marzullo Alina