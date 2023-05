Pubblicità

Il 6 Maggio sulla Banchina Marinai d’Italia si farà solo il palio a mare. L’albero della Cuccagna è infatti ormai praticamente saltato poiché l’organizzazione non ha avuto modo di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza richieste dalla Questura di Agrigento. Per poter svolgere la scalata dell’Albero della Cuccagna erano infatti necessari reti, corde, caschi e altri dispositivi di sicurezza personale per il cui reperimento di fatto non c’è più tempo. Pertanto si farà solo il Palio a mare a bordo di un’imbarcazione.