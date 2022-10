Orario scolastico concluso in anticipo a causa del maltempo. Dal Comune (a quanto pare tramite un vocale del Sindaco Pino Galanti) è arrivata infatti comunicazione ai presidi dei vari plessi scolastici per anticipare l’orario di uscita da scuola in vista del peggioramento delle condizioni meteo sul nostro territorio. Fuori dalle scuole si è però rapidamente creato il caos con i genitori accorsi a prendere i figli studenti e viabilità in difficoltà fuori da vari plessi.