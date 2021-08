Pubblicità

Si è dimesso l’assessore Carmelo Castiglione. La decisione è arrivata questa mattina subito dopo la conclusione della riunione per discutere di ospedale convocata dalla Commissione Sanità. E Castiglione non le manda di certo a dire. “Da mesi ormai – spiega a caldo Castiglione – non riesco ad esercitare come vorrei il mio compito. Sia per quanto concerne da delega ai Lavori Pubblici (per la quale non riesco nemmeno a parlare con il dirigente), e sia per quanto concerne quella alla Sanità dove anche questa mattina le beghe personali hanno prevalso sugli interessi della comunità. Ho da mesi pronto un dossier sulla Sanità che però mi è stato chiesto di non mandare. Per il San Giacomo d’Altopasso vengono solo predisposti pannicelli caldi e temo che l’intenzione sia quella di chiudere l’ospedale”.