Si è dimesso l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacoli Andrea Burgio. La comunicazione è arrivata nel corso del Consiglio comunale di questa sera. Domani verranno protocollate in forma ufficiale. Il passo indietro arriva per motivi di natura personale ma dietro al passo indietro c’è anche la mancanza dei presupposti per poter continuare. L’esiguità delle somme nel capitolo della tassa di soggiorno e l’impossibilità nel poter organizzare eventi ha giocato un ruolo cruciale nelle dimissioni di Burgio. Resta vuota pertanto un’altra casella dopo quella dell’assessore al Bilancio.