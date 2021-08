Pubblicità

Un uomo è andato in escandescenze denudandosi le parti intime nella tarda serata di ieri in via Gela, all’altezza di un esercizio commerciale. Si è reso necessario l’intervento di una volante della Polizia di Stato per bloccare l’uomo, disarmarlo visto che impugnava un coltello con il quale si stava procurando tagli sul corpo e creando il panico nell’attività a cui si era avvicinato. Una volta neutralizzato, non senza fatica, il licatese è stato accompagnato al Pronto soccorso dove è stato medicato dal personale in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Subito dopo, gli agenti del commissariato di via Campobello lo hanno denunciato.