Ultimo appuntamento inserito all’interno dei riti della Settimana Santa licatese. Il Cristo Redentore organizzato dalla Confraternita del Santissimo Salvatore verrà portato in processione domenica Con un doppio momento. Si parte al mattino con la prima tranche di processione: dal Salvatore si passerà in Chiesa Madre a partire dalle ore 11. Poi parte pomeridiana a partire dalle ore 19 con rientro a San Salvatore. Licata 4you web channel sarà in diretta streaming con 2 momenti esterni.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel.