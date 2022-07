Pubblicità

Casting aperti nelle giornate di venerdì 15 luglio – dalle ore 10:00 alle ore 18.00 – e di sabato 16 luglio – dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso l’OpenSpace Theater di Agrigento (Via Empedocle, 159). L’iniziativa, promossa da 6lab production, una nuova realtà di produzione teatrale e cinematografica, nasce da un’idea di Beniamino Biondi e di Ilaria Bordenca, con l’organizzazione di Sergio Di Benedetto. I casting sono rivolti ad attori, comparse, figurazioni speciali e ballerini di ambo i sessi e di tutte le nazionalità (solo maggiorenni).

È un modo per reperire nuove figure professionali all’interno del nostro territorio, al di là dell’esperienza precedente acquisita o meno, per dare vita a una rete artistica e progettuale, cioè un possibile gruppo di lavoro, creando una banca dati utile agli eventuali bisogni di produzione.

“Il progetto dei casting nasce come esigenza concreta in relazione ad alcuni precise iniziative che hanno una definizione teatrale e cinematografica, e in questo modo s’intende entrare in contatto con realtà di talento spesso sommerse o non coordinate, provenienti da tutta la Sicilia, per creare delle formazioni utili volta per volta alla realizzazione dei singoli progetti, conquistando professionalità e formando nuove figure sulla scena. L’idea della pratica di un certo cinema, o il riferimento al teatro contemporaneo o a una deliberata ‘confusione degli stili’, promuove prospettive inedite per governare alcuni nuovi processi artistici creando appositi gruppi di lavoro e di scambio d’esperienza. Mi auguro che da più parti giungano profili interessati a questa verifica, istituendo subito solide intese culturali e prossimità di obiettivi comuni.” – BENIAMINO BIONDI

“Essendo la Sicilia un territorio colmo di talenti e fertile per lo sviluppo e la creazione artistica, siamo alla ricerca di volti nuovi emergenti e non solo nel campo attoriale, nella danza e nel canto. L’obiettivo è quello di creare una fucina di artisti giovani e meno giovani, performer da inserire nel nostro database per le nostre prossime produzioni. Crediamo tanto nelle risorse che il nostro territorio ci può offrire, affinché gli individui di questa collettività possano trovare nell’arte la culla del proprio contenimento emotivo, già come lo è la terra di Sicilia, ma che abbia anche l’azione, la spinta per sviluppare la propria possibilità professionale nel campo dell’arte” – ILARIA BORDENCA

Per chi intanto volesse inviare la propria candidatura, corredata da foto e informazioni personali, potrà farlo inviando una mail a [email protected] o su whatsapp o telegram al numero (+39) 3272134925.