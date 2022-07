Pubblicità

Si allarga ulteriormente la volumetria della zona a traffico limitato sul territorio comunale. E’ il Comune – tramite una delibera di Giunta datata 25 Luglio – a rendere infatti note le istituzioni di due isole pedonali denominate Centro Storico e Torre di Gaffe. Il provvedimento è retroattivo in quanto l’istituzione della Ztl in centro è in vigore ormai dallo scorso 16 Luglio e si protrarrà fino al prossimo 18 Settembre nella fascia oraria che va dalle 20,30 alle 2 del mattino limitatamente alle giornate di venerdì, sabato e domenica per quanto concerne il Centro storico. Le aree territoriale interessate da questa nuova rimodulazione alla viabilità sono le seguenti: Piazza Regina Elena, via San Francesco, Piazza Sant’Angelo, una parte di corso Vittorio Emanuele, via SottoTenente Spina, via Frangipane, via Cannarozzo, via Adamo, Piazza Attilio Regolo, via Dominici e Piazza Madre Enrichetta Fanara a Torre di Gaffe. La new entry è rappresentata proprio dalla località balneare a metà strada tra Licata e Palma di Montechiaro. L’adozione del provvedimento di ZTL si è reso necessario poiché “il borgo marinaro di Torre di Gaffe accoglie nella stagione estiva un nutrito numero di villeggianti e pertanto necessita di essere attenzionato”.