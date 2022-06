Pubblicità

Un banchetto informativo per promuovere le ragioni del SI al Referendum sulla Giustizia di domenica 12 Giugno è stato organizzato a Licata dal circolo cittadino della Lega, da Socialdemocratici e Radicali per venerdì 10 Giugno a partire dalle ore 18 in Piazza Attilio Regolo.

Gli attivisti, sulla scorta di quanto sta già avvenendo in centinaia di altri Comuni italiani, distribuiranno materiale promozionale, dando informazioni sul perché è giusto votare SI domenica prossima per riformare la Giustizia nel nostro Paese.

Riforma del CSM, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del Decreto Severino i 5 quesiti per i quali è richiesto il voto il 12 Giugno.