Dopo le dimissioni del vicepresidente di Palma Ambiente, la società che gestisce in house la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, Giuseppe Cacciatore, si è proceduto alla sua sostituzione con la dottoressa Sharon Amato.

“A nome mio personale – dice il sindaco Stefano Castellino – voglio ringraziare Giuseppe Cacciatore per l’ottimo lavoro svolto fin dal suo insediamento. Al contempo, auguro alla nuova vicepresidente di Palma Ambiente, Sharon Amato, un grande in bocca al lupo e un proficuo lavoro. Inoltre, voglio complimentarmi con il presidente Mario Stagno, con il membro Burgio e lo staff amministrativo di Palma Ambiente e i dipendenti per l’eccezionale lavoro svolto in un contesto assai difficile. Ma il loro lavoro, consente a Palma di Montechiaro di essere una delle città più pulite della Sicilia e non solo. Si sta avviando con maggiore forza anche il servizio della raccolta differenziata e speriamo che da qui a qualche mese di raggiungere importanti traguardi”.