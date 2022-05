Pubblicità

Una operazione di sgombero è stata messa in atto pochi minuti fa dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito ad alcune segnalazioni relative alla presenza di una tenda in corso Umberto al cui interno si era posizionato un uomo. Da una prima ricostruzione, pare si tratti di un ex commerciante residente a Catania e che ha recentemente partecipato alla Fiera di maggio. L’uomo – trasportato all’ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 – verrà quasi certamente sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio.